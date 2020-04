Walterson recorda subida de divisão do Famalicão: «O nosso grupo era fantástico»

Tal como tem sido hábito ao longo deste período de isolamento social, o Famalicão promoveu uma atividade nas redes socias na qual um jogador do plantel responde às perguntas dos adeptos. O escolhido esta semana foi Walterson.





Sendo um dos poucos jogadores que transitou do plantel do ano passado, Walterson aproveitou para recordar alguns dos momentos que culminaram na subida de divisão do clube minhoto. "Subir no ano passado foi uma sensação incrível, uma das melhores da minha carreira. A nível individual foi também uma época muito boa, foi o melhor campeonato da minha carreira. Sei que ajudei a nível individual, mas o nosso grupo era fantástico, tínhamos um coletivo muito forte", começou por afirmar.Agradecendo a Carlos Pinto e Sérgio Vieira, treinadores que orientaram o Famalicão na temporada passada, Walterson salientou a importância do segundo na sua decisão que rumar a Portugal: "Já tinha trabalhado com o míster Sérgio Vieira no Brasil. Ele ligou-me, apresentou-me o projeto e não pensei duas vezes. Queria muito vir para Portugal, os meus amigos diziam-me que era um excelente país para viver e confirmo isso".O jogador de 25 anos assumiu ainda que o facto de haver muitos brasileiros no plantel foi importante em termos de adaptação e fez um balanço da época. "Por ser a minha primeira experiência fora do Brasil, tinha o objetivo de mostrar valor. Penso que as coisas me correram bem e consegui agradar ao clube. A temporada passada foi um bom cartão de visita", concluiu.