Walterson renova contrato com o Famalicão

O Famalicão anunciou há momentos ter chegado a acordo com Walterson para a renovação de contrato do extremo. O jogador de 24 anos fica assim ligado aos minhotos até 2024 (o se anterior vínculo terminava em 2023).





Chegado ao Famalicão depois de ter atuado no São Bento, Walterson foi uma das figuras da subida de divisão dos famalicenses à 1ª Liga, tendo apontado 11 golos em 34 partidas. Na presente temporada a sua utilização tem sido mais escassa, somando apenas 12 minutos na partida da Taça da Liga frente ao Sp. Covilhã."Estou muito contente por renovar contrato com o FC Famalicão. Foi o clube que me abriu as portas do futebol europeu e me permitiu festejar a subida logo no primeiro ano. Vou continuar a dar o máximo para elevar o nome do clube", disse Walterson à assessoria do clube.