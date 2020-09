Zlobin e a ida para Famalicão: dos jogos pelo Benfica B à conversa com Guga e Diogo Gonçalves

No início da época 2020/21, Iván Zlobin mudou de rumo e saiu do Benfica em definitivo, rumando a Famalicão. Cerca de um mês e depois, o guardião russo explica os motivos que o levaram a optar por esta saída, destacando dois pontos em particular: as memórias que guardava dos embates com os minhotos ao serviço do Benfica B e a conversa que teve com Guga e Diogo Gonçalves, com quem tinha privado no Benfica.





"Quando joguei no Benfica B contra o Famalicão cá, o estádio estava cheio e era bonito. Depois, quando jogámos no Seixal, os adeptos do Famalicão fizeram uma viagem longa e o estádio ficou quase cheio. Fiquei surpreendido e percebi que aqui gostam de futebol e do clube. Isto é muito importante para os jogadores. Tive aqui colegas meus, o Diogo Gonçalves e o Guga, e falei com eles e durante a época passada vi como está a jogar o Famalicão. Para mim, foi um espetáculo. Um dos melhores na Liga. O clube tenta sempre jogar um futebol bonito, ficar com a bola, criar dificuldades a todos os adversário. Não importa a classificação. O Famalicão sempre jogou forte e esse foi um dos motivos para vir", começou por explicar, em declarações aos meios oficiais dos famalicenses.Apesar de ainda estar há pouco tempo em Famalicão, Zlobin garante já se sentir totalmente integrado, algo que se deve em grande parte ao ambiente familiar que existe no seio do clube. "Nos primeiros dias, quando cheguei, estava preocupado, equipa nova. Mas senti-me confortável. Toda a gente é amigável e o grupo é muito unido", garantiu.