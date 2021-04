Zlobin, o russo que sente frio em Portugal: «No inverno as casas ficam mesmo geladas»

Ivan Zlobin chegou a Portugal em outubro de 2015 e desde então nunca mais deixou o nosso país. Na altura, com apenas 18 anos, o guarda-redes russo da formação do Konoplev Football Akademia - que posteriormente vestiu as cores do CSKA Moscovo - chegou para a equipa sub-19 do União de Leiria. Cerca de três meses depois, já estava no Benfica. Pelas águias, Zlobin jogou durante três temporadas - 66 jogos pela equipa B, sete pela formação principal.





No verão do último ano, o agora guardião de 24 anos quis ganhar mais competitividade e foi então que assinou pelo Famalicão. No primeiro jogo da presente temporada, Zlobin assumiu a titularidade da baliza minhota... diante do Benfica, numa partida que perdeu por 1-5.Em entrevista à 'Sports.ru', Zlobin revelou o quão especial foi essa partida e os fatores que levaram a um resultado tão pesado na altura. "Para mim, foi uma partida muito emocional. O meu primeiro jogo pela minha nova equipa, tinha muito a provar, mas do outro lado estava o Benfica, uma equipa que me deu muito aqui, apesar de tudo. O jogo terminou mal para nós. Foi difícil sofrer cinco golos. Nós tínhamos muitos jogadores novos, não havia muito trabalho coletivo, ainda para mais o Benfica tinha perdido com o PAOK naquela altura. Houve muitos fatores que contribuíram para essa derrota. Tentei dar o meu melhor mas o Benfica nesse jogo foi muito superior", começou por dizer o guarda-redes russo.Durante as três temporadas no Benfica, Zlobin nunca chegou a ser opção para assumir a titularidade da equipa principal, motivo esse que, aliado à chegada de Helton Leite, do Boavista, acabou por levá-lo a escolher um novo rumo para a sua ainda curta carreira.

"Estava a planear deixar o Benfica para ganhar algum tempo de jogo. O Helton Leite também tinha chegado à equipa há relativamente pouco tempo, do Boavista, e a posição de guarda-redes estava completa", assumiu, revelando que deixar Portugal nunca esteve em mente.

"Eu só sei sobre ofertas de [clubes de] Portugal. Sim, e eu não queria deixar o país por causa da questão de obter um passaporte europeu. Tanto quanto sei, se viajares para fora do país, a situação pode complicar-se. É mais fácil [de obter o passaporte europeu] se continuares a residir no mesmo país pelo menos durante cinco anos", acrescentou.



Zlobin, o russo que sente frio em... Portugal



Contudo, Ivan Zlobin tem uma visão muito peculiar quanto às temperaturas que se fazem sentir em Portugal. "No inverno as casas ficam mesmo geladas. O nosso apartamento tem aquecimento central, podemos ligar ou desligar a qualquer momento, mas custa muito dinheiro ao final do mês. Ligá-lo por uma ou duas horas e o dinheiro voa - e tens de ir logo a correr para desligar. Durante o Inverno, chegam a estar -3ºC -4ºC, o que já é muito frio para Portugal", disse, o internacional sub-18 pela Rússia, país onde as temperaturas chegam a registar os -20ºC durante o Inverno.





"Esse prato não é para o gosto de qualquer pessoa, mas ele confecionam-o de forma muito saborosa. Em Portugal, eles chamam-no de 'Bacalhau'. Eu tentei pratos diferentes, mas para mim é muito seco e salgado. Eu prefiro salmão ou dourada. Em Portugal, as churrasqueiras estão muito evoluídas. Eu prefiro mais esse tipo. Gosto mais de frango ou peixe. Regra geral, as carnes brancas são predominantes na minha dieta, só como porco e carne de vaca nas férias. Tudo é servido de forma simples e atmosfera nos restaurantes é acolhedora. O dono muitas vezes vem até à mesa para falar com os clientes", terminou.