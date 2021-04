Zlobin: «Perguntaram-me sobre queijo, respondi sobre presunto. Bruno Lage gozou comigo»

Ivan Zlobin defende agora as redes da baliza do Famalicão, mas continua sem esquecer algumas dos melhores momentos que passou durante os três anos que representou o Benfica.





Em entrevista ao 'Sports.ru', o internacional sub-18 pela Rússia recordou uma conferência de imprensa de antevisão a um duelo entre águias e o Zenit de São Petersburgo, a contar para a fase de grupo da Liga dos Campeões, onde foi o escolhido pelo clube para responder às questões dos jornalistas locais, uma vez que tratava-se do regresso do guardião ao seu país natal."[Os jornalistas] Pensavam que eu era português, aparentemente. Mas o Benfica teve a ideia de deixar-me fazer a conferência de imprensa para que eu pudesse responder em russo aos jornalistas russos. Um gesto tão bonito e de respeito pelo país. Mas acabei por responder apenas em português porque os jornalistas russos não me colocaram nenhuma questão", começou por referir Ivan Zlobin, lembrando a reação de Bruno Lage, treinador das águias na altura, a uma das respostas dadas pelo guardião.

"Foi um pouco estranho porque em português eu não conseguia dar respostas claras. O treinador até gozou comigo porque eles perguntaram-me sobre queijo e eu respondi como se fosse sobre presunto. Uma coisa é falar no balneário, outra é falar para uma conferência de imprensa oficial da Liga dos Campeões", rematou.