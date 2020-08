As saídas de Defendi e Vaná deixaram a baliza do Famalicão órfã dos seus dois principais donos na época passada, mas a estrutura minhota já se encontra a trabalhar para garantir substitutos à altura. Neste sentido, Ivan Zlobin, guardião que pertenec aos quadros do Benfica, é um dos alvos desejados pelo emblema famalicense para a época que se avizinha.





Record sabe que o dossiê já está a ser tratado e que o presidente da SAD, Miguel Ribeiro, até já esteve reunido com os responsáveis do Benfica no Seixal, na passada quarta-feira, a fim de acertar os contornos do negócio que pode levar o guardião ao Minho.Ao que tudo indica, o acordo está próximo, pelo que o futuro do guardião deverá mesmo passar por Famalicão.