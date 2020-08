Zlobin é a mais recente contratação do Famalicão. O guarda-redes, que chega do Benfica, assinou por cinco temporadas e não esconde a vontade de começar o trabalho no novo clube.





"Estou ansioso para iniciar a nova temporada. O projeto apresentado pelo Famalicão foi muito interessante e, como tal, sinto-me preparado para ajudar o clube a atingir os seus objetivos", afirmou oguardião.