Jorge Costa tem mais opções

O defesa-central André Pinto e os médios Fabrício Isidoro e Ryan Gauld, que falharam o jogo no reduto do Rio Ave devido a castigo, reentram nas opções do treinador do Farense, Jorge Costa, para a receção ao Belenenses SAD.

André Pinto e Gauld devem recuperar a titularidade, enquanto Fabrício, que voltou recentemente à competição depois de uma paragem prolongada, em princípio iniciará o jogo no banco.

O Farense continua à procura de um guarda-redes, dossiê que deve ficar fechado nas próximas horas. Jhonatan (V. Guimarães) e Cláudio Ramos (FC Porto) apresentam-se como as mais fortes possibilidades.