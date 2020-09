Adepto do Farense identificado pela GNR em Moreira de Cónegos

Um adepto do Farense foi identificado pela GNR no exterior do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, depois de ter sido deflagrada uma tocha na chegada do autocarro que transportava a comitiva do clube algarvio.





Apesar da longa distância, cerca de uma dezena de adeptos afetos à claque South Side marcaram presença em Moreira de Cónegos, mesmo sem terem acesso às bancadas do estádio. A recepção aos jogadores e equipa técnica decorreu de forma entusiasta, tirando o pequeno incidente com a deflagração de uma tocha, que motivou a intervenção da GNR.Mais de duas dezenas de elementos da claque do Moreirense, Green Devils, também se encontram nas imediações do estádio. Trajados a rigor, receberam a equipa de Ricardo Soares com cânticos e bandeiras.