Afinal Hugo Vieira não será reforço do Farense

O avançado Hugo Vieira, apontado como reforço do Farense no último dia de mercado, afinal não ingressará nos algarvios, devido a dificuldades surgidas perto do fecho do mercado.





O jogador, que rescindiu com o Consadole Sapporo, do Japão, em dezembro, chegou a acordo com o Farense mas depois disso foram suscitadas questões de natureza clínica que abortaram o negócio.Hugo Vieira encontra-se desempregado mas a interpretação dos regulamentos aponta para que não possa ser inscrito depois de fechada a janela de janeiro, pois teria de estar nessa condição no dia 30 de junho de 2020, pelo que, em princípio, apenas poderá jogar no que resta da época nos mercados ainda em aberto.