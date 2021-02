Alex Pinto contra ex-clubes

A indisponibilidade do lateral-direito Tomás Tavares, que vai falhar os dois próximos jogos (não pertencia aos quadros do Farense na data inicialmente aprazada para o jogo com o V. Guimarães e está emprestado pelo Benfica), reabre as portas da titularidade a Alex Pinto, curiosamente contra dois emblemas que já teve ao peito.

Formado no V. Guimarães, Alex Pinto chegou ao conjunto principal dos vimaranenses e foi depois contratado pelo Benfica, jogando apenas na equipa B dos encarnados. Agora avizinha-se um duplo reencontro contra camisolas bem conhecidas.

No lado esquerdo da defesa a vaga do castigado Fábio Nunes será ocupada por Abner, enquanto na frente Licá, castigado, deverá dar o lugar a Mansilla, que cumpriu um jogo de suspensão na última partida.