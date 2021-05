André Pinto está em dúvida para o jogo com o FC Porto

O defesa-central André Pinto, substituído pelo treinador do Farense, Jorge Costa, no intervalo do jogo com o V. Guimarães devido a problemas físicos, está em dúvida para a deslocação ao reduto do FC Porto.

César e Cássio, que formaram a dupla de centrais na segunda parte do duelo com os vimaranenses, deverão ser titulares no Dragão, mas Jorge Costa tem outras opções: os médios Cláudio Falcão e Bura já desempenharam a função esta temporada e Mancha, que deixou de entrar nos 20 eleitos desde a receção ao Farense, poderá regressar.