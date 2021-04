Aníbal Guerreiro para a história

Uma comovente homenagem a Aníbal Guerreiro constituiu o momento alto das comemorações do 111º aniversário do Farense. A bancada central do Estádio São Luís passa a ter o nome do sócio nº 1 do clube, ligado a algumas conquistas marcantes, como a primeira subida à 1ª Divisão, em 1969/70 - era chefe do departamento de futebol.

“Há cerca de 15 anos o Farense teve a existência ameaçada e se não fossem pessoas como Aníbal Guerreiro não estaríamos aqui”, lembrou Cristóvão Norte, presidente da Mesa da Assembleia Geral, deixando um alerta: “Foram cometidos, no passado, erros que não podem repetir-se.”

Aníbal Guerreiro nunca foi presidente do clube mas teve papel determinante em diversos momentos, resolvendo situações críticas. “O meu amor pelo Farense vem dos tempos de criança, pois tinha sete anos e já frequentava regularmente a sede ”, disse, garantindo: “Serei farense até morrer!”

O sócio nº 1 dos algarvios disse não ser merecedor da homenagem mas aceitou-a “com carinho”. Recebeu uma camisola, um emblema e um cartão personalizado e deixou elogios ao trabalho desenvolvido pelo presidente do clube, João Rodrigues.

“O Farense ascendeu a um notável patamar de credibilidade graças ao trabalho do nosso líder e é respeitado pelo país fora, o que representa um orgulho para todos nós, além da importância do regresso à Liga NOS e das obras em curso na academia”, salientou Aníbal Guerreiro.

Desejo de chegar longe anima líder

João Rodrigues, presidente do clube, reiterou o desejo de “levar o Farense onde nunca esteve”, mostrando crença: “Com o apoio de todos atingiremos essa meta, assim como já conseguimos, com muito esforço, regressar ao escalão principal do nosso futebol após uma longa ausência.” Tem tempo oportuno haver lugar a uma homenagem ao grupo da primeira subida à 1.ª Divisão.