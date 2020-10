Aproxima-se a vez de Abner

O lateral-esquerdo Abner Felipe, reforço do Farense que tem procurado nas últimas semanas recuperar a sua condição física, deverá em breve, porventura já diante do Famalicão, entrar nas contas do treinador Sérgio Vieira.

O defesa disputou o seu último jogo oficial a 14 de março, há sete meses, ao serviço do Água Santa, seguindo-se uma longa paragem devido à pandemia de Covid-19. Em Faro, Abner seguiu um programa específico para se aproximar dos índices físicos dos companheiros.