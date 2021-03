Beto já trabalha no relvado

O dia de ontem assinalou a plena integração do último reforço do Farense, o guarda-redes Beto (ex-Leixões), que já trabalhou com os novos companheiros de equipa no relvado da academia, em São Brás de Alportel. Totalmente restabelecido do problema muscular que o obrigou a uma paragem de algumas semanas, Beto pode entrar nas contas para o jogo no reduto do Boavista.

Quem também já se encontra apto é o extremo Alvarinho, enquanto Defendi – recentemente operado – e Madi Queta estão lesionados.