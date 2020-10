Bilel é reforço para o ataque do Farense

O avançado franco-argelino Bilel Aouacheria, de 26 anos, assinou com o Farense um vínculo válido por duas temporadas.

O jogador representou o Moreirense nas últimas três épocas e estava desempregado, o que permite a sua inscrição pelo Farense fora da janela de transferências.

Formado no Saint-Étienne, Bilal cumpriu as duas primeiras épocas como sénior no clube francês, mudando-se depois para Portugal. Vestiu as camisolas do Sporting da Covilhã e do Sporting B antes de chegar ao Moreirense.