Campanha 'Sê Consciente! Protege, protegendo-te!' vale prémio para o Farense

O Farense recebeu o prémio de Responsabilidade Social da Fundação do Futebol - Liga Portugal, referente ao mês de novembro, pela campanha – "Sê Consciente! Protege, protegendo-te!", iniciativa de sensibilização levada a cabo junto da comunidade juvenil e escolar, aconselhando-a ao comportamento responsável em tempos de pandemia, divulgou esta terça-feira a Liga.





"O Farense é um clube com largos milhares de adeptos e praticantes. Todo o nosso projeto só faz sentido nesta lógica de inserção social. É por todos que trabalhamos e travamos as nossas lutas. O clube está cada vez mais a voltar a ser um símbolo de toda a região algarvia e do Sul de Portugal. Para além disso, a vertente social é uma das mais importantes do nosso trabalho, onde os jovens são uma grande prioridade. Estamos certos de que estamos a construir o futuro, estamos a construir a nossa academia e este prémio vai para lá – para a futura academia, para o novo ginásio, para o novo pavilhão e para a nossa juventude", afirmou o presidente do clube algarvio João Rodrigues.