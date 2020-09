Cássio rejubila com recuperação de lesão

Operado a uma rotura dos ligamentos cruzados do joelho esquerdo na sequência de lesão contraída a 5 de janeiro, no jogo frente ao Benfica B, no Estádio São Luís, Cássio, capitão do Farense, rejubila com o pleno restabelecimento.

“Estou muito feliz por estar de volta e por poder cumprir os 90 minutos em campo”, exultou o jogador nas redes sociais, colocando imagens de um lance do jogo particular com o Sp. Braga em que impediu um golo do adversário.

“Foram oito meses de uma recuperação muito solitária, sem poder treinar nem jogar com os meus colegas”, referiu ainda Cássio, acrescentando: “Foi uma lesão muito difícil mas já faz parte do passado e quero agradecer a Deus e a todos os que tiveram participação importante neste processo.”

Jogos no Estádio Algarve

O Farense disputará o primeiro jogo caseiro (27 de setembro, com o Nacional, na 2ª jornada) no Estádio Algarve, pois ainda estão em curso obras no São Luís. A receção ao Famalicão, na quarta jornada, também poderá ter como palco o Estádio Algarve.