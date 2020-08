César Martins reforça eixo da defesa do Farense

O Farense anunciou esta sexta-feira a contratação do defesa-central brasileiro César Martins, que nas duas últimas épocas representou o Santa Clara, com o qual assinou um vínculo válido por uma temporada.





César, formado no Atlético de Sorocaba, passou pelo Ponte Preta antes de chegar ao Benfica. Os encarnados emprestaram-no depois, sucessivamente, ao Flamengo, Nacional, Vitória de Setúbal e Juventude de Caxias.O novo recruta do Farense vem preencher uma das principais lacunas no plantel às ordens do treinador Sérgio Vieira.