Comitiva do Lyon acompanha todas as atividades do Farense durante uma semana

Uma comitiva dos franceses do Lyon chegou a Portugal e vai acompanhar, durante uma semana, todas as atividades do Farense, no âmbito da parceria entre os dois clubes.

De acordo com fonte da SAD algarvia, os dirigentes franceses vão acompanhar todas as atividades do clube, da formação até à equipa sénior, que no domingo defronta o Sp. Braga, em jogo da oitava jornada do escalão principal.

Estão previstas visitas às instalações do Estádio de São Luís, alvo de obras de requalificação para o adequar às exigências da 1.ª Liga, e à nova academia do Farense, que está a ser construída no vizinho concelho de São Brás de Alportel.

Os dirigentes do Lyon vão ainda ter reuniões de trabalho com todos os departamentos do emblema de Faro, numa série de ações que vão ao encontro do protocolo estabelecido em julho entre os dois clubes.

Na altura, o Farense salientou que o acordo ultrapassava a "mera implicação desportiva" e visava a criação de sinergias em várias áreas, sem constituir nenhuma das partes "como clube satélite da outra".

A ligação entre os dois clubes é reforçada pelo facto de o Farense ter defrontado o Lyon na sua única participação na então Taça UEFA, na temporada 1995/96, somando duas derrotas por 1-0.

O Farense ocupa o 16.º lugar no campeonato nacional, com cinco pontos em sete jornadas, na época de regresso ao escalão principal após uma ausência de 18 anos.