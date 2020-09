Defesa e ataque do Farense com reforços

O Farense não marcou nos dois últimos testes, frente ao FC Porto e ao Sp. Braga, e pese embora o poderio dos adversários, ficou evidente a necessidade de mais soluções para o ataque. Uma lacuna, de resto, já identificada pela SAD, que procura soluções no mercado. Também a defesa deverá receber pelo menos mais uma unidade. Entretanto, o avançado Stojiljkovic, que não participou no estágio realizado no Norte do País devido ao falecimento da sua mãe, é esperado nos próximos dias em Faro.