Diretor do Farense suspenso 30 dias por protestar penálti em Alvalade

José Luís Domingos, diretor-desportivo do Farense, foi suspenso por 30 dias pelo Conselho de Disciplina (CD) na sequência da expulsão registada em Alvalade.

O dirigente estava no banco de suplentes e foi um dos que contestou o penálti que permitiu ao Sporting chegar à vitória já na reta final da partida.

José Luís, que desempenhou funções de delegado na partida, foi considerado culpado de lesão da honra e reputação e denúncia caluniosa. De acordo com o relatório do árbitro André Narciso, "saiu deliberadamente do banco suplementar em direção ao quarto árbitro, de telemóvel e garrafa de água na mão, tendo atirado a mesma ao chão de forma agressiva em forma de protesto, tendo dito: 'É um roubo, está aqui, não é penálti', enquanto exibia o telemóvel.".

Além disso, terá ainda de pagar uma multa de 2.040 euros.