Djalma volta a lesionar-se

Ainda não é desta que o extremo Djalma irá estrear-se com a camisola do Farense. O internacional angolano chegou ao Algarve com queixas musculares e ressentiu-se esta semana, pelo que não entra nas contas para o jogo no terreno do Sp. Braga, no próximo domingo.

Fábio Nunes, a recuperar de uma entorse num dos joelhos, e Pedro Henrique, castigado, são outras baixas confirmadas, enquanto Fabrício Isidoro, César e Ricardo Ferreira, todos entregues ao departamento médico do Farense, estão em dúvida.