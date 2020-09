Eduardo Mancha chega para a defesa do Farense

O defesa-central brasileiro Eduardo Mancha, de 24 anos, é reforço do Farense, confirmando-se uma indicação há muito avançada pelo nosso jornal. O jogador assinou um contrato válido por duas épocas, com mais uma de opção.





Mancha representava o Machine Sazi, do Irão, e a sua única experiência no futebol europeu foi no campeonato de Malta, no Birkirkara. Antes disso, e no Brasil, jogou no Ceará, Jabaquara e Guarani de Minas Gerais.Este é o décimo reforço assegurado pelo Farense, depois dos guarda-redes Defendi (ex-Famalicão) e Ricardo Velho (ex-Sporting de Braga), dos defesas César (ex-Santa Clara) e Alex Pinto (ex-Gil Vicente), dos médios Amine (ex-Leixões) e Cláudio Falcão (ex-Aves) e dos avançados Pedro Henrique (ex-Feirense), Mansilla (ex-Vitória de Setúbal) e Stojiljkovic (ex-Boavista).