Eduardo Mancha e Alex Pinto quase aptos

Os defesas Eduardo Mancha (falhou os três últimos jogos) e Alex Pinto (perdeu a receção ao Marítimo) estão a evoluir favoravelmente das suas lesões e já em fase de reintegração, podendo, ao que tudo indica, entrar nas opções do treinador do Farense, Sérgio Vieira, para o jogo com o Sporting. César e Djalma continuam lesionados.