Escócia realça feito de Gauld

Ryan Gauld foi distinguido como o melhor jogador da última edição da 2ª Liga e a imprensa escocesa dedicou significativos espaços ao feito, realçando a boa campanha rubricada pelo médio do Farense e a maior visibilidade que passará a ter em breve, no regresso ao escalão principal do futebol português.

Gauld cotou-se como o melhor marcador do Farense, com nove golos – incluindo um hat trick –, e somou duas assistências, assumindo a condição de uma das unidades mais influentes da equipa algarvia, que festejou o regresso à 1ª Liga após 18 anos de ausência, e do próprio campeonato.

O médio do Farense é um dos jogadores sob observação atenta da equipa técnica da seleção escocesa, liderada por Steve Clarke, que o poderá chamar em breve, caso Gauld confirme na 1ª Liga o crescimento e a consistência que mostrou na época passada.