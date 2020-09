Estágio no Norte serve para afinar a máquina do Farense

A equipa do Farense viajou ontem para o Norte do país, aí permanecendo até ao próximo sábado, num estágio que servirá para o treinador Sérgio Vieira afinar a equipa com vista aos primeiros compromissos na Liga. Estão previstos jogos de preparação com o Sp. Braga (amanhã) e FC Porto (sábado).

Nas primeiras semanas da pré-época, as maiores preocupações dos responsáveis técnicos do Farense incidiram na condição física, gerindo a preparação de jogadores com percursos recentes muito distintos: alguns não competem desde março, outros - os que atuaram em clubes da 1ª Liga - estiveram em atividade até ao fim de julho.

Agora, importa colocar o foco noutras componentes, designadamente a tática, com a flexibilidade demonstrada na época passada por Sérgio Vieira - o Farense atuou preferencialmente em 4x3x3 mas também muitas vezes em 4x4x2 e ocasionalmente em 4x2x3x1 - a exigir trabalho árduo atendendo ao elevado número de reforços: 12, até ao momento.

Perto de assinalar o regresso à Liga, após 18 anos de ausência, o Farense tem pela frente dois testes de elevada exigência, perante o terceiro classificado da época passada, Sp. Braga, e o campeão FC Porto. Curiosamente, a equipa já defrontou o segundo colocado, o Benfica (derrota por 5-1) e o quarto, o Sporting (triunfo por 2-1).