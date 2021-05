Ex-presidentes transmitem ânimo e esperança à equipa para a última jornada da Liga NOS

O Farense precisa de vencer nos Açores, diante do Santa Clara, e ainda de uma conjugação de resultados favoráveis noutros campos para assegurar esta quarta-feira a permanência na Liga NOS (ou ir ao playoff) e ao grupo têm chegado nas últimas horas palavras de encorajamento e de crença, transmitidas por antigos dirigentes e outras figuras históricas do clube.





António Correia, que antecedeu João Rodrigues na presidência do clube, apela "à superação" nos Açores, enquanto António Barão, antigo líder da direção e também treinador, pede crença. "Acreditem em vós e lutem por todos nós! Contra tudo e contra todos, irão conseguir", escreveu.Outro antigo presidente, David Santos, pede "cabeça fria" diante do Santa Clara. "Temos que ter a garra, a paciência e a manha de um leão quando quer apanhar uma presa, no caso a vitória", referiu, enquanto Rui Fernandes, que também liderou a direção do Farense, deseja "sucesso" para o duelo com os açorianos.João Pedro Carvalho, outro antigo presidente, acredita que "a sorte que nos faltou no decurso do campeonato vai aparecer na última jornada", enquanto António Boronha reconhece que "a competência não bastará e será necessária a aliança com os deuses da fortuna", acreditando "nesse alinhamento circunstancial que nos permitirá ficar na Liga NOS".Valter Silva, que também foi presidente do clube, lembra que os jogadores do Farense "trazem no peito o maior emblema da região" e espera "brio desportivo e valor profissional" na jornada decisiva do campeonato. Anteriormente já Fernando Barata (que se encontra doente) deixara, através da sua filha, Mónica Barata Barreto, palavras de incentivo ao grupo.Outros dirigentes históricos, como Luís Coelho ou José Alberto, e ainda Paco Fortes, que foi jogador e treinador do Farense (nesta última função com o melhor palmarés da história do Farense) transmitiram confiança e crença ao grupo.