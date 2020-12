André Pinto é reforço do Farense até final da época

O defesa-central André Pinto comprometeu-se com o Farense até final da época em curso e será inscrito nos primeiros dias de janeiro, na reabertura do mercado.





O jogador, de 31 anos, estava sem clube, depois de ter representado o Al Fateh, da Arábia Saudita.Formado no FC Porto, André Pinto não se impôs no dragões e foi sucessivamente emprestado a Santa Clara, Vitória de Setúbal, Portimonense e Olhanense, antes de rumar aos gregos do Panathinaikos. Regressou a Portugal para representar o Sporting de Braga, por quatro épocas, e o Sporting, por duas temporadas.O jogador assinou contrato esta quarta-feira e mostrou-se "muito feliz e entusiasmado com o ingresso no Farense, um clube histórico e ambicioso, que tem todas as condições para que eu possa mostrar o meu futebol".André Pinto espera "dar muitas alegrias aos adeptos do Farense, ajudando a equipa a ganhar pontos, para estarmos no lugar que merecemos".