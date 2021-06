Extremo Vasco Lopes é reforço 

O extremo Vasco Lopes, que na época passada representou o União de Santarém, é reforço do Farense. O jogador assinou um vínculo válido por três épocas, com a cláusula de rescisão a ascender aos 10 milhões de euros.



Vasco Lopes iniciou a sua carreira no Fabril do Barreiro e passou depois por Benfica, Metz (França) e Sporting. Como sénior, representou Gafanha, Vizela, Mirandela e União de Santarém, sendo a principal figura dos ribatejanos na época passada.