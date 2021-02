Farense ajuda a angariar 12 mil euros para apoio a famílias carenciadas de Faro

O Farense promoveu uma campanha de angariação de fundos com o propósito de ajudar famílias carenciadas do concelho de Faro e foram angariados seis mil euros, valor que o clube duplicou, atingindo-se o valor final de 12 mil euros, agora entregue.





A soma servirá para adquirir produtos alimentares não perecíveis e artigos de higiene, encarregando-se a Refood Faro pela sua distribuição. Esta instituição auxilia atualmente cerca de 300 pessoas carenciadas e segundo a sua responsável local, Paula Matias, "tudo aponta para que mais gente venha a precisar da nossa ajuda nos próximos meses"."O Farense não é apenas uma entidade desportiva e tem uma forte valência social, traduzida na forte adesão dos nossos sócios e adeptos a esta iniciativa, na qual os jogadores também contribuíram, assim como o clube", realçou João Rodrigues, presidente dos leões da capital algarvia.O líder do Farense agradeceu "ao Continente, ao Moto Clube de Faro, ao Ginásio Clube Naval de Faro e a todos os farenses que, com a sua adesão, vão atenuar o sofrimento de muita gente, num período particularmente delicado, de enorme angústia, incerteza e carência".No início da pandemia da Covid-19 o Farense, recorde-se, apoiou unidades de saúde da região com a oferta de vários equipamentos e de consumíveis e disponibilizou o seu pavilhão para ali serem instalados temporariamente alguns serviços.