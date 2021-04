Farense com pior campanha de sempre nos jogos em casa para o campeonato

Mesmo ganhando os dois jogos em falta no São Luís (com V. Guimarães e Tondela) o Farense já não fugirá à pior campanha de sempre em casa no campeonato principal, em 24 presenças na prova.

O aproveitamento nos jogos caseiros esta época é de 31 por cento, longe do anterior pior registo, 45 por cento em 2001/02. Em 19 das 24 presenças na Liga NOS o Farense ficou acima dos 50 por cento.

A ausência de público no São Luís devido à Covid-19 e a realização dos primeiros jogos da época no Estádio Algarve ajudam a explicar esta má campanha caseira.