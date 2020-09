Farense contrata Abner Felipe para o lado esquerdo da defesa

O lateral-esquerdo brasileiro Abner Felipe, de 24 anos, é o mais recente reforço do Farense e o 11º para a campanha 2020/21. O jogador regressa a Portugal, depois de ter atuado no Estoril na primeira metade da época 2017/18.





Abner Felipe representou o Real Madrid durante três épocas e chegou mesmo a ser apontado por Zidane como o sucessor de Marcelo mas sucessivas lesões graves no joelho esquerdo impediram a sua afirmação no atual campeão espanhol.Depois da passagem pelo Estoril Abner Felipe regressou ao Brasil, representando Coritiba, Atlhetico Paranaense e Água Santa. Recentemente foi anunciado como reforço do Guarani mas surgiu entretanto o Farense e Abner Felipe preferiu regressar a Portugal.