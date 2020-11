Farense disputa três jogos numa semana

Depois de três semanas sem competição... três jogos no espaço de pouco mais de uma semana: o Farense viu adiado o duelo da Taça de Portugal, no reduto do Estrela da Amadora, e agora enfrenta o ciclo mais preenchido do calendário desde o início da época.

Os algarvios jogam em Braga na noite de domingo, regressam a Faro e têm nova viagem na quarta-feira, com vista à partida do dia seguinte, na Amadora. No total, cerca de 2 mil quilómetros na estrada, desgaste que será parcialmente atenuado pelas excelentes condições oferecidas pelo novo autocarro utilizado desde o início da temporada. Este ciclo será encerrado com a receção ao Marítimo, no dia 7 de dezembro, uma segunda-feira.

O grupo volta hoje ao trabalho, após dois dias de folga.