Farense inaugura primeiro relvado da academia

A equipa de iniciados (sub-15) do Farense realizou este sábado um treino de teste no primeiro relvado da academia do clube, em São Brás de Alportel. Um momento histórico para o emblema algarvio, assinalado pela presença do presidente João Rodrigues, que dirigiu algumas palavras aos jovens jogadores.





O novo relvado será utilizado prioritariamente pela equipa profissional, que esta época regressou à 1ª Liga, após 18 anos de ausência. Em breve, a academia de São Brás de Alportel passará a acolher diariamente o grupo às ordens do treinador Sérgio Vieira, estando já em construção mais dois relvados.O projeto da academia do Farense inclui dez campos de futebol (alguns de piso sintético) e, quando concluído, ali trabalharão todas as equipas do clube. Uma unidade hoteleira, um centro médico, ginásio e outros equipamentos estão igualmente contemplados no projeto, com um custo estimado de cerca de dez milhões de euros.Além de servir as necessidades do clube, os responsáveis do Farense pretendem, também, que a academia se afirme como um centro de excelência para a realização de estágios, captando essa importante franja do mercado turístico-desportivo.O Farense dispõe, pela primeira vez, de um campo de treinos. Nas últimas épocas, e face à inexistência de campos de futebol relvados no concelho de Faro, além do São Luís e do Estádio Algarve, o plantel percorreu praticamente toda a região, de Vila Real de Santo de António a Lagos, para realizar as suas sessões de trabalho e utilizou, algumas vezes, o sintético da Penha, em Faro.