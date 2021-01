Farense invicto no São Luís quer "conquistar pontos" frente ao FC Porto

O treinador do Farense disse este domingo que o foco da sua equipa na receção ao FC Porto passa por "conquistar pontos", no jogo da 15.ª jornada da Liga NOS, no Estádio de São Luís, onde está invicto.

Falando na antevisão à partida de segunda-feira, Sérgio Vieira recordou a "boa imagem" deixada contra outras equipas "bem posicionadas na tabela", como Sporting, Sporting de Braga e Benfica, em que o Farense esteve "muito próximo de pontuar ou até quem sabe ganhar".

"Temos de trazer daí a competitividade, a organização, colocar dentro de campo toda a motivação para expor a qualidade individual que nós temos, nos momentos com bola, e sermos muito solidários e compactos, acho que isso é que temos de trazer desses jogos, mas com o foco muito grande que é conquistar pontos, que é isso que conta no futebol", salientou.

Depois de ter iniciado a época no Estádio Algarve (um empate e duas derrotas), a equipa de Faro voltou ao Estádio São Luís, onde permanece invicto, somando três vitórias e um empate.

"Infelizmente, nos três jogos iniciais não jogámos no nosso campo. Ainda para mais, jogámos num campo com as medidas máximas a nível nacional. Mais nenhum campo tem 107x72 metros, como o Estádio Algarve, algo de muito estranho. Mas já passou", lembrou o técnico do Farense.

Para Sérgio Vieira, o São Luís é uma das receitas para defrontar o campeão nacional. "O São Luís é a nossa casa, é a casa a que estamos habituados, a ter presentes os nossos adeptos, tentando senti-los lá e sentir toda a história e mística que o clube tem. Mas esse é um dos fatores. Existe depois a força do adversário, as decisões de arbitragem, o estado do relvado."

"Esse fator, felizmente, agora, tem-nos favorecido. Vamos tentar agarrar-nos a todos os outros, àquilo que a gente controla, focar-nos simplesmente nisso para cumprir com o objetivo, que é mais uma vez conquistar os três pontos", acrescentou o treinador.

Sobre o FC Porto, Sérgio Vieira acredita que o adversário "não vai ficar abalado" com a eliminação na Taça da Liga, frente ao Sporting, mas já aponta "alguma imprevisibilidade" na análise aos dragões, face às ausências devido ao novo coronavírus.

"[O FC Porto] é um clube grande, com uma estrutura preparada para isso. Tem de ter primeiras e segundas opções, às vezes até terceiras opções na equipa B ou nos juniores. Não é um fator que perturbe profundamente, pode mexer com uma ou outra opção, mas vamos encontrar um FC Porto forte, a lutar pelo objetivo do jogo, com qualidade coletiva e individual", frisou.

O lateral-direito Tomás Tavares, o último reforço apresentado já neste mercado de inverno, emprestado pelo Benfica, poderá ser opção, à semelhança de Pedro Henrique, Hugo Seco e Cláudio Falcão, que recuperaram de lesões.

O Farense, 16.º classificado, com 12 pontos, recebe na segunda-feira o FC Porto, segundo, com 32, em jogo agendado para o Estádio de São Luís, em Faro, às 20:15, com arbitragem de Manuel Mota, da associação de Braga.