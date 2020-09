Farense: jogador do satélite com Covid-19

Um jogador do Farense 1910, equipa satélite do Farense, acusou positivo no teste à Covid-19 e está em isolamento e cumprindo um período de quarentena.





O Farense 1910 utiliza áreas de trabalho diferentes dos da equipa principal do Farense e o caso agora detetado não alterará as rotinas e a programação desta última.Em comunicado, o Farense salienta que atua "sempre em profundo respeito e cumprimento de todas as normativas de segurança decretadas pelas autoridades nacionais de saúde e fomos, indiscutivelmente, um exemplo na defesa, apoio e salvaguarda da saúde pública e do bem comum", acrescentando que "o trabalho de toda a estrutura continuará a decorrer naturalmente dentro da normalidade, ainda que aplicando rigorosamente todas as medidas de precaução vigentes e previstas no plano de ação".