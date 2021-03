Farense oficializa contratação de Beto até ao final da temporada

O Farense confirmou esta terça-feira a contratação do guarda-redes Beto (ex-Leixões), até ao fim da época.





Beto já é !!! ?? O internacional Portugue^s assina pelo SC Farense até ao final da época. - N Beto Pimparel #SóOsDurosVencem Publicado por Sporting Clube Farense em Terça-feira, 16 de março de 2021

O guardião internacional português foi assegurado fora das janelas de transferências ao abrigo do Regulamento de Competições da Liga, que permite a contratação de um guarda-redes para substituir outro vítima de lesão grave. Defendi lesionou-se num tornozelo e não jogará mais esta época.Beto já trabalha em Faro e poderá ser opção para o jogo com o Boavista, caso o treinador do Farense, Jorge Costa, assim o entenda.