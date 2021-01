Farense contesta arbitragem frente ao FC Porto e pede reunião urgente com o CA

O Farense revelou em comunicado que pediu uma reunião com o Conselho de Arbitragem com carácter de urgência. O clube algarvio considera que frente ao FC Porto foi prejudicado "mais uma vez" no campeonato e lamenta que os casos se sucedam.





O FC Porto venceu na deslocação ao Algarve por 1-0 (golo de Taremi).Com grande pesar, constatamos que o Sporting Clube Farense foi, mais uma vez, prejudicado neste campeonato, e por razão direta da atuação-omissão do VAR.O ocorrido no último jogo é mais uma das muitas situações, que ostensivamente tem lesado esta instituição.O Sporting Clube Farense ao longo de todo este campeonato tem pautado todo o seu comportamento pelo primado do respeito e alta consideração por todas as Entidades que regem o futebol Português;Neste sentido e à presente data, foi já requerida, com carácter de urgência, reunião com o conselho de arbitragem por forma a serem apresentadas as situações em concreto, que conduziram a este generalizado sentimento de injustiça.Exigimos equidade e justiça!