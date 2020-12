Farense quer ultrapassar "momento negativo" com vitória na receção ao Marítimo

O treinador do Farense disse este domingo que a sua equipa tem de dar outra imagem na receção de segunda-feira ao Marítimo, da Liga NOS, de forma a ultrapassar o "momento negativo" da eliminação na Taça de Portugal.

"É o regresso àquilo que nós somos de verdade. Em relação ao último jogo que realizámos, não fomos nós, infelizmente. Foi o momento negativo desta época, mas temos de levantar a cabeça e sermos nós próprios", apontou Sérgio Vieira, na antevisão da partida que fecha a nona jornada da competição.

A equipa algarvia, 18.ª e última classificada na Liga NOS, foi eliminada da Taça na quinta-feira, ao perder no terreno do Estrela, do Campeonato de Portugal (terceiro escalão), por 2-0.

"Temos de ser aquilo que fomos nos meses iniciais da época: uma equipa organizada e competitiva, de que os adeptos se podem orgulhar pela forma como entra em campo e luta pelos seus objetivos. Temos de lutar até ao limite e dar tudo o que temos", acrescentou o técnico.

Segundo Sérgio Vieira, os jogadores terão de ser "mais determinados, mais agressivos, mais organizados, mais ambiciosos, mais responsáveis e mais confiantes" do que os rivais madeirenses para conquistarem um triunfo que considera "fundamental".

O treinador do Farense caracterizou o adversário de segunda-feira como "uma equipa difícil, com jogadores de qualidade, que já foi ganhar à casa do FC Porto e fez a "vida difícil" ao Benfica, apesar da derrota na última ronda.

"É uma equipa que está encostada a nós na tabela e que temos a possibilidade de ultrapassar, mas temos de os respeitar muito porque têm qualidade. A mudança no corpo técnico é algo natural, mas se os seus jogadores poderão estar mais estimulados ou não, em termos mentais, depende das circunstâncias e do desenrolar do jogo", concluiu, em relação à possível saída do técnico Lito Vidigal do comando técnico do Marítimo, que ainda não foi oficializada.

O jogo entre Farense, 18.º com cinco pontos, e o Marítimo, 15.º com sete, realiza-se na segunda-feira, às 20H15, no Estádio de São Luís, em Faro, com arbitragem de Hugo Miguel (Lisboa).