Farense sem descanso até domingo

O Farense recebe o P. Ferreira no próximo domingo e o Natal será passado... a trabalhar: o treinador Sérgio Vieira agendou sessões de treino para a manhã de hoje e para a tarde de amanhã. Na receção aos pacenses os algarvios debatem-se com algumas limitações, pois Defendi e Hugo Seco cumprem castigo, enquanto César, Ricardo Ferreira, Alvarinho, Djalma e Pedro Henrique estão entregues aos cuidados do departamento médico e não devem reunir condições para ir a jogo.