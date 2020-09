Farense sem Stojiljkovic no estágio

O estágio de pré-temporada do Farense, que está a decorrer em Braga, não conta com a participação de Nikola Stojiljkovic, um dos reforços para esta época, proveniente do Boavista. Isto porque o avançado sérvio foi autorizado a deslocar-se ao seu país natal devido ao falecimento da mãe. No sentido inverso, o defesa-central Murillo – jovem jogador colombiano que na época passada evoluiu na equipa-satélite e que tem participado nos trabalhos de pré-época – foi chamado para integrar o grupo. Jogos diante do FC Porto e do Sp. Braga encerrarão o estágio.