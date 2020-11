Farense tem novo autocarro que permite maior conforto à equipa

O Farense estreou na deslocação a Braga - onde joga amanhã - um autocarro totalmente personalizado e dotado de condições de conforto que permitem tornar mais confortáveis as longas deslocações a que o grupo regularmente está sujeito.





Em conjunto com um grupo de parceiros, o autocarro foi decorado com elementos alusivos ao clube e o interior, espaçoso, atenua o desgaste dos muitos quilómetros na estrada.O Farense é, a par do Portimonense, a equipa da 1ª Liga que mais viaja por via terrestre, uma vez que a larga maioria dos participantes na prova tem a sua sede a norte do rio Douro.