Farense tem testes contra leões e águias

O Farense, que bateu o Sp. Covilhã (1-0) no primeiro ensaio da pré-época, tem agendados para os próximos dias jogos contra Sporting (na manhã de hoje, a partir das 10h30, no Cascade Resort, em Lagos, local de estágio dos leões) e Benfica (quarta-feira, no Seixal), ambos à porta fechada.

O plantel às ordens do treinador Sérgio Vieira, ainda incompleto, será, assim, sujeito a testes de elevada dificuldade, importantes para preparar a equipa do Farense para o que aí vem, após 18 anos de ausência dos grandes palcos. Em breve deverão chegar mais reforços.