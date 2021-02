Farense tenta quebrar jejum com 29 anos

O Farense não ganhou em Famalicão nas últimas cinco deslocações (contabilizando os jogos de todas as competições oficiais) e o último triunfo no reduto do próximo adversário remonta há 29 anos (15 de março de 1992).





Nessa altura, o defesa Luisão garantiu uma saborosa vitória do Farense por 1-0. Curiosamente, Luisão também marcou no triunfo em Famalicão na época anterior, num jogo em que Portela bisou com dois penáltis (3-2).