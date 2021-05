Farense vai a eleições em 4 de junho

O presidente da assembleia geral do Farense, Cristóvão Norte, marcou uma assembleia geral eleitoral do clube para o dia 4 de junho, entre as 19.30 horas e as 21.30 horas, no edifício-sede.





A atual equipa diretiva, liderada por João Rodrigues, está em fim de mandato e as listas candidatas devem ser entregues na secretaria do clube até às 18 horas de 31 de maio. Tudo aponta para que João Rodrigues venha a recandidatar-se.No mesmo dia, mas a partir das 17.30 horas, decorrerá uma assembleia geral do clube para apresentação, discussão e aprovação do relatório e atividade e contas referente à época desportiva 2019/20 e do orçamento para a época desportiva 2020/21. Estas assembleias não tiveram lugar nas datas inicialmente previstas devido à pandemia.