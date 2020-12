Farense vai pedir despenalização de Defendi

O Farense vai pedir a despenalização de Rafael Defendi, que foi expulso no jogo de sábado com o Sporting, por acumulação de amarelos, na sequência do penálti cometido sobre Feddal, muito contestado pelos algarvios.





A arbitragem dessa partida esteve na mira do Farense , com o seu presidente a dizer que o clube tem sido "fortemente prejudicado". "Não ficaríamos de bem com a nossa consciência se não manifestássemos o quanto estamos feridos após a jornada de sábado que, infelizmente, repete várias situações de injustiça prepetuadas contra o Farense este ano", disse ontem João Rodrigues.