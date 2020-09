Fera, a mascote do Farense, vai rugir no São Luís

Já é conhecida a mascote do Farense, denominada ‘Fera’, que promete animar os jogos disputados no São Luís, quando for possível a presença de público no histórico recinto do clube da capital algarvia.

Um projeto concebido e desenvolvido ao longo dos últimos meses e que vem preencher um vazio, a mascote do Farense irá ter um papel relevante não apenas na animação dos jogos mas também no domínio do marketing.

Devido aos condicionalismos provocados pela Covid-19, a ‘Fera’ terá de esperar para fazer a sua primeira aparição pública, na época que assinala o regresso do Farense à 1ª Liga.