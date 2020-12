Filipe Melo: «Saímos daqui com um sabor amargo por perder desta forma»

Filipe Melo, médio do Farense, confessa que a equipa algarvia sai de Alvalade com um "sabor amargo" após perder (1-0) com o Sporting. "A equipa teve uma ótima prestação. Saímos daqui com um sabor amargo por perder desta forma. Temos que continuar a trabalhar. Com a qualidade de jogo que apresentamos, a equipa demonstrou que está num bom caminho. Vamos voltar às vitorias rapidamente", disse o médio de 31 anos, destacando também as dificuldades criadas pelo Farense à equipa de Rúben Amorim.





"Não é fácil vir a Alvalade e inibir a forma de jogar do Sporting. O Sporting praticamente não criou nenhuma oportunidade, o que demonstra a qualidade do trabalho da nossa equipa. Estamos tristes pelo resultado porque merecíamos sair daqui com pontos", disse o médio português.Filipe Melo comentou também o lance do penálti que deu o triunfo aos leões. "Foi um lance rápido. Um lance com vários jogadores, dividido. Certamente que foi analisado por pessoas competentes e decidiram assim. Não podemos controlar essas coisas. Controlamos sim o nosso trabalho diário e esperamos que as pessoas hajam de forma séria, quem orienta o jogo", disse, abordando ainda a confusão no final da partida. "É fruto do calor do jogo. Cinco minutos antes houve aquele lance. A equipa trabalhou muito para sair daqui com pontos… foi o calor do jogo. Mas já está tudo resolvido", concluiu.