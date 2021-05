Guarda-redes dos benjamins do Farense teve prendas especiais em dia de aniversário

O pequeno guarda-redes David Silvestre, dos benjamins do Farense, teve uma grande surpresa no dia do seu 11º aniversário: Rafael Defendi e Hugo Marques, guardiões do plantel principal do clube algarvio, decidiram oferecer-lhe as suas camisolas.





Um momento que o jovem guardião não esquecerá e que fica documentado por uma foto ao lado de dois dos seus ídolos. Hugo Marques foi figura marcante do Farense nas últimas épocas, tendo dado valioso contributo na subida à Liga NOS, e Defendi foi quase sempre titular na campanha em curso, até se lesionar com gravidade.